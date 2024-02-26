8大教員上學年離職率創新高　浸大教育科逾40%最多

隨着移民潮等因素，本港適齡在學人口持續下降，除中小學教師出現離職潮後，連8間資助大學的教員離職率亦創1997年以來新高。在2022/23學年，八大教員離職率不斷上升，當中按學科計算，教育科於上學年的離職比率達逾14%，其中浸會大學的教育科教員離職率更超過40%，成為八大之最。

按大學教育資助委員會數字，各大學的教員離職率按分科計算，「教育科」、「文科和人文科學科」及「醫科、牙科和護理科」均有上升。教資會回覆傳媒查詢時指，教育科的離職率升幅最大，由2021/22學年的6.25%，上升逾倍至上學年的14.22%，實際離職人數亦由14人增至32人。分析各間大學的教育科教員的離職情況，浸會大學教育科共7人離任，佔整體17名教員逾40%，屬八大當中最高。實際離職人數則以教育大學最多，該校108名教育科教員中有18人離職，比例逾16%，按年上升10%。

浸大方面，校方表示每年均有教學人員因退休、轉職或其他個人原因離任，離職人數因實際情況有所差異。該校指，有完善人事機制處理教職員的離任、聘任及升遷，確保為學生提供最佳學習體驗，在研究力臻卓越。教大則稱，過去每年教職員皆因不同理由離職，校方會不時檢視人力資源策略，持續招募合適人才填補空缺，配合大學教研需要。

至於其他學科方面，八大「醫科、牙科和護理科」在上學年共有37名教員離職，比例為4.99%，按年升0.27%。各大學的「文科和人文科學科」上學年有62名教員離職，比率是9.47%。其餘4個分科的教員離職情況則有放緩，當中「商科和管理科」離職率為6.8%，較前一學年明顯減少2.49個百分點，實際離職人數由64人降至50人。