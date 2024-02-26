地盤工涉向少女潑不明液體　被控有違公德還押至3.11再訊

執法部門於今年初至本月中，接獲多名女子報案，稱在旺角逛街期間，被人從後向上背及臀部淋潑不明液體。至上周五(23日)下午，人員在銅鑼灣記利佐治街發現可疑人士懷疑以保溫壺向17歲少女臀部淋潑不明液體。人員最終拘捕該名56歲本地男子，懷疑他與多宗同類案件有關。該漢最終被控1項作出有違公德的行為罪，今（26日）被解往西九龍裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至3月11日再訊，並先索取被告兩份精神科醫生報告，期間須還押。

被告李國定（56歲），報稱是地盤工人，他現被控1項作出有違公德的行為罪。控罪指他於2024年2月23日，在銅鑼灣記利佐治街4號地下外作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即向女子X臀部位置潑上不明液體。戴上黑色粗框眼鏡、身形矮小、頭髮稀疏的被告，身穿黑色長袖上衣及灰色長褲應訊。他於庭上一直低頭，且眉頭深鎖，並表示明白控罪。

控方申請把案件押後，以待索取被告的兩份精神科醫生報告，了解被告是否適合進行答辯，及有否需要頒發醫院令。經裁判官詢問下，控方表示被告涉及同類型案件且正在調查當中。辯方曾替被告申請保釋，但裁判官最終拒絕其申請，被告須還押小欖精神病院。

自上月至本月中，執法部門收到多名女子報案，指在在旺角西洋菜南街及旺角港鐵站一帶逛街期間，被人從後向上背及臀部，淋潑淺色無味、且帶微微溫暖的不明液體。直至上周五下午5時許，執法人員在下午約5時許，人員在銅鑼灣記利佐治街發現被告疑快步走近一名17歲少女，以保溫壺向其臀部淋潑不明液體。 被告當場被捕，最初以涉嫌「破壞公眾體統」罪拘捕他，其後修訂為作出有違公德的行為罪。人員亦懷疑被告涉及其他同類案件。

案件編號：WKCC 851/2024