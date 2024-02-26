管制即棄塑膠4.22實施　適應期延至首半年　集中宣傳教育

管制即棄膠餐具及產品將在不足2個月後實施，港府指相關法例生效後，會以循序漸進推展計劃，「適應期」由原本首兩個月延至半年，期間環保署會集中宣傳教育，過後則會針對屢勸不改的「違法黑點」執法。

環境及生態局局長謝展寰今日(26日)在立法會環境事務委員會上表示，當局針對餐飲業界，自去年底起陸續實地走訪2萬間中小食肆，協助商戶了解管制內容及做好準備，預計在本月底將可走訪約1.2萬間食肆。而資助地區／綠色組織亦會於3月至4月走訪約7,000間飲食小店，免費派發非塑膠餐具供他們試用，協助他們順利過渡。當局設立的「綠色餐具平台」已載有超過45間餐具供應商及超過480款合要求的非塑膠即棄餐具產品。

當局原本打算在法例生效後的首兩個月，對違規的商戶採取勸喻及警告為主的做法，但考慮到受管制的塑膠產品被廣泛應用，中小企等部分業界需時調整業務運作。因此局方計劃採取「循序漸進」模式，4月22日開始實施後的首6個月定為適應期，期間環保署人員會巡視商舖，集中宣傳、提供建議及資訊。適應期後，環保署會以「風險為本」針對屢勸不改的「違法黑點」執法，亦會設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。