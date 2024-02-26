港府擬放煙花恒常化　議員憂效益有限變藥石亂投

據報港府打算維港煙花「月月放」，有議員質疑活動帶來的經濟效益如煙花一樣「曇花一現」，煙花恒常化反削其吸引力，難吸引高質旅客，最終只會「亂燒錢」。環保團體則擔心會加劇空氣污染，倡改用無人機表演。

據指最新一份《財政預算案》打算每月在維多利亞港上演煙花和無人機表演，吸引內地旅客訪港。立法會經濟發展事務委員會委員江玉歡向東網表示，雖然過去煙花的確吸引眾多旅客，但當「盛事」經常上演，煙花便會降格，變得平凡，甚至令過往除夕、新春煙花失色。

江又說，雖然所花的公帑只有數億元，但當局在未有最新的旅遊業藍圖與策略之下，貿然計劃每月放煙花，擔心會變得與「夜繽紛」或「日夜都繽紛」等活動一樣「藥石亂投」，難以針對性吸引指定類型的旅客。她認為市民現時關心公帑運用，不應再花無謂錢，甚至應「自我瘦身」，官員等減薪節省開支。

綠惜地球總幹事劉祉鋒則指，煙花含有碳、硫磺及能產生不同顏色火焰的鐵粉等，燃放時會釋放二氧化硫、一氧化碳等污染物，會損害民眾的呼吸道健康。他提到其居所能看到維港景觀，曾有一次煙花匯演忘記關窗，其後刺鼻氣味傳入家中，夜空亦煙霧彌漫，料氣味為二氧化硫，較大機會與煙花有關。

劉認為大時大節放煙花「可以接受」，但每年放12次「太誇張了」，建議仿效其他城市，舉行無人機表演取代煙花，減少排放污染物。