文體旅局開會文件不足一頁半　議員斥文件「無料到」

避風塘發展一直受社會關注。立法會研究避風塘及避風碇泊處相關事宜小組委員會今日（26日）舉行會議。會上有議員斥香港仔街市活化計劃「講咗3年都未開始動手」，又批評政府文件「無料到」，沒有具體內容，甚至時間表、數字，又指早前文體旅局沒有官員到場開會。不過，文體旅局反駁指曾出席會議。

航運交通界議員易志明關注避風塘秩序問題，期望當局可修例賦權海事處處長讓處長有更大權力，執行在避風塘船隻擺位的問題，又指目前內地旅客來港不再單是消費而是深度遊，認為以漁業起家的香港，可以發展好避風塘提供誘因，然而港府在文件中卻就發展避風塘一事上提及「躍動港島南」，認為「無料到」，促當局交代構思，邀請社會人士提交意見。事實上，文化體育及旅遊局和發展局兩個政策局準備的資料文件只有5頁。

運輸及物流局副局長廖振新回覆指，當局正研究賦權一事，目前會先嘗試以行政安排處理事件，如果日後發現行政手段不能處理，將不排除修改法例，讓處長有更大權力。旅遊事務助理專員周韻琴則指如果有境點有合適配套旅發局會協助作宣傳，而旅發局網站亦有推廣香港仔避風塘。

另一議員陳家珮發言時暗諷文體旅局官員，指「恭賀主席你成功爭取到，我哋請到文體旅局嘅代表嚟」，「今日終於實現到我哋嘅願望」，又質疑當局提交文件，未有清楚交代將如何發展避風塘、經濟價值、旅遊等相關元素，而周韻琴的回應易志明的言論「就好似叫我哋自己上網睇下啦咁」，斥「文體旅交畀我哋嘅文件一頁半都無，入面係無任何嘅具體內容，甚至時間表、數字」，期望日後可以深入採討，拆牆鬆綁，做好海濱經濟。及後小組委員會主席何俊賢邀請官員回應，代表運流局的廖振新表示沒有回應，代表文體旅局的周韻琴亦表示沒有回應。

陳家珮續追問周韻琴指，過去該委員會舉行數次公聽會，並將會上意見提交予該局，問到局方是否有具體回應可以提供予公眾人士。周反駁指，「其實上一次公聽會我都喺度㗎」，而在公聽會上自己亦有解釋，重申針對宣傳問題上，旅發局有在香港仔和銅鑼灣上宣傳。

翻查會議紀錄，代表文體旅局的周韻琴未有出席上一次會議，不過上次公聽會即委員會的第3次會議則有出席，4次有官員出席的會議當中，文體旅局僅出席兩次。

另外，旅遊界議員姚柏良批評「躍動港島南」2020年已在施政報告提出，在2022年3月份則指會制定香港仔漁市場的改善建議，然而至今就指當局會活化香港仔魚類批發市場計劃，擬在該市場加入零售及餐飲元素，以締造更有活力的海濱，並在2024年內完成技術可行性研究。姚斥「講咗3年都未開始動手」，問到當局在推展項目遇到甚麼困難，問到政府會如何合作加快進展。躍動港島南辦事處總監區潔英指去年9月該辦事處有和漁護署進行諮詢，又認為目前非簡單可以推行計劃，因為土地不足，而當局希望有4層高，所以需要長時間考慮。