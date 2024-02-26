當局擬設首長級職位支援國際調解院等工作　每年花費約575萬元

二級歷史建築舊灣仔警署將改建為國際調解院總部，預計2025年中前完成基本翻新工程。政府擬開設一個副首席政府律師常額職位、一個有時限編外助理首席政府律師職位，預計額外花費每年平均約575萬2千元。有議員關注相關支出是否一直由香港政府支付，日後會否改由內地支出，擔心香港財政難以支持。

政府希望加設副首席政府律師常額職位，負責執行與國際調解院籌備辦公室有關的必要法律工作和一般管理工作，並就與建立國際調解院有關的工作和國際調解院的日後運作提供協助；而今年度至2028/29開設一個有時限編外註助理首席政府律師職位。

議員鄧飛詢問學院成立後相關薪金財政支出由何支付，他指傳統上如果在聯合國或者其他國家組織，承擔秘書處工作會有一系列國際法規定，這些財政支出通常由會員費用支付或由主持國家支付，而香港是特別行政區，詢問以何名義支付該筆支出。國際法律專員丁國榮表示根據其他國際組織的經驗，支出均是由部門支出，而日後需要看調解員成立之後的財政狀況而作出決定。

議員林新強續問日後會否考慮由國家支付，擔心當支出越來越多時，香港財政或許難以支持，政府指過去律政司也有不少人員派去其他國際組織，薪金均由政府支出，他指他們帶來的經驗和建立的網絡亦非常重要，是「無形資產」，很多地方「求之不得」。

而議員梁子穎則詢問國際法律培訓學院有否定立工作指標，如希望培訓多少人才，突顯香港在法律專業上的獨特優勢，以及學院和總部如何做更多國際合作，重新建立香港在法律上公平公正的形象。政府指成立的專門辦公室和專家委員會會集合海內外學者，認為香港的法治和人才培訓是「金漆招牌」，希望日後能夠輸出，讓其他地方有更深認識。

另外，政府提出於加路連山道新區域法院大樓提供資訊科技基建設施，以及為司法機構的資訊科技基建設施進行升級工程，預計支出逾7億8千萬。包括提供必要的資訊科技基建設施，開支約3億2千1百萬元；在新區院大樓設立新的數據中心，開支約2億3千5百萬元；為西九龍法院大樓數據中心的司法機構資訊科技基建設施進行升級工程，開支約2億2千4百萬元。

議員簡慧敏指成本較當年西九法院的支出高出2.5至3倍，詢問其原因。當局表示由於面積、法庭設施、數目更多，以及伺服器、保安等要求更高，支出亦隨之增加，另外她指2026年有望開始強制法律界全線使用電子存檔，因此數據中心的基礎建設非常重要。