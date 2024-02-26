理大成立電動車研究中心　下學年辦碩士課程培人才

電動車愈來愈多，香港理工大學成立電動車研究中心，由有「亞洲電動車之父」之稱的陳清泉擔任主任。中心指其暫時是世上首批進行電動車無線充電的研究機構，亦正進行在電動車應用碳化硅晶片等研究。理大下一學年會開辦電動車相關的碩士課程，將邀請國內外車企業管理層分享實際經驗。

理大電動車研究中心今日(26日)正式成立，被譽為「亞洲電動車之父」的理大電機及電子工程學系傑出講座教授陳清泉表示，研究中心期望能培養電動車相關的人才，前瞻性地研究材料及系統等，並將研究成果產業化，建立涵蓋技術、企業及市場的全產業鏈，期望建立先進的電動車研發平台，應對現代電動車的能源及技術挑戰。

現時中心獲港府資助約100萬港元，以約一年半的時間開發評估新能源汽車能耗和碳排放的人工智能模型、制定本地使用氫燃料電池汽車的法律框架等。中心亦將研究電動車無線充電技術、在電動車應用碳化硅晶片等。

身兼中心副主任的電機及電子工程學系講座教授鄒國棠表示，下一學年會開辦「電動汽車理學碩士」課程，至今已有400人申請，課程計劃邀請國內及歐美電動車企業管理層提供線上講座。理大副校長（研究及創新）趙汝恒則指，大學鼓勵研究團隊「走出去」，不只發表研究文章，而是要與本地及國際電動車業界緊密合作，令大學成為支持國家電動車發展的亮點。