跨部門行動打擊派發吸煙產品廣告　全港共21個公共屋邨進行

為加強打擊在公共屋邨派發吸煙產品傳單，控煙酒辨公室自今年1月起已與執法部門和房屋署在全港各區共21個公共屋邨進行聯合行動，亦於2月與香港海關進行了4次聯合行動，打擊在公共屋邨的販賣私煙及相關宣傳活動。控煙酒辦今日（2月26日）繼續採取相關跨部門行動，與房屋署及香港海關到位於九龍灣區的公共屋邨進行巡查，並向屋邨保安人員和居民講解發現懷疑違規情況時的應對方法。

控煙酒辦已與報法部門和房屋署建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控12名派發吸煙產品傳單（涉及13宗個案）的違例者。定罪個案最高判罰款港幣8,000港元。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬港元。控煙酒辦會持續採取相關跨部門行動，並就每一宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴作出跟進及調查，以及將涉及違反《應課稅品條例》（第109章）的懷疑私煙個案轉交相關部門跟進。