港男深圳玩直立板失蹤漂至西貢獲救　小便保暖禦寒頻稱「好驚」

喜愛戶外運動的姓張(59歲)港男，上周六(24日)與內地妻子，在深圳鹽田區大鵬灣度假期間，他落海玩直立板時失蹤。至昨日(25日)上午他漂流至西貢高流灣，始登岸向村民求助獲救，現時在醫院留醫。張憶述在海上漂流一夜時猶有餘悸，頻稱「好驚、好驚」，並指「我試圖扒返埋岸時扒唔到，一個鐘頭都扒唔到。跟住我試圖游返去，但呢個決定係錯嘅，因為我更加無力，甚至連隻槳同手機都跌埋，真係好無助」。

張妻透露，丈夫從事資訊科技工作，育有3名兒女，丈夫水性特別好，在出事海域玩直立板10多年，對附近一帶海面非常熟悉，更考過健身教練，體力沒有問題。她指，丈夫於元宵節當日中午約12時下水，下午2時她叫丈夫上岸，但他沒有回來。期間，張妻再給丈夫打電話，惟他沒有接聽。直至下午4時40分二人再通話時，丈夫無並向其求助，僅稱會很快回來。由於她感覺到丈夫不對勁，看其外表好像有點緊張，加上當時風浪大，遂叫丈夫發定位給她，結果他沒有發，張妻隨即報案。

張妻又稱，她與丈夫同為基督徒，他當日早上9時出門時，只飲了一杯咖啡及吃了2塊麵包，其後再沒有進食，肯定饑寒交迫。不過，丈夫在海上漂流時，有聲音叫他一定要小便保暖，可惜當時他沒有小便意欲。幸好，後來他終於可以小便，並保持每小時一次，因丈夫躺在直立板上，小便的熱力留在泳褲內不會流走，因此得以保暖度過寒夜。她相信是神指引他回來。