外傭欠債偷竊問題多　僱主飽受滋擾莫奈何

本港僱主與外傭及中介公司不時出現爭拗，有僱主向《東呼即應》申訴，發現外傭偷偷把供孩子食用的奶倒進洗手盆，後又丟棄白飯，疑女兒長期吃不飽致影響成長；更有僱主在外傭離職後，收到多封財務公司的追債信而飽受困擾；另有苦主投訴，外傭疑似偷竊家中物品，甚至詐暈博炒等等。有律師呼籲當局考慮立法監管外傭的借貸行為，議員則建議設立「外傭家庭傭工事宜監管局」，以處理及審批外傭來港申請，中介公司亦需設立發牌制度。

現行外傭政策主要沿用1973年的措施，與聘用外傭有關的外傭中介公司守則是於2017年修訂，標準僱傭合約亦只加入外傭抹窗等小修小補條款，政策如此落後，難免問題叢生，不少身受其害的僱主有冤無路訴。

苦主K小姐(K)表示，坐月後重投工作，約2個月大的女兒交由外傭照顧，而在透過閉路電視發現外傭把奶倒進洗手盆；直至女兒1歲時，又偶然發現外傭丟棄白飯，謊稱少主已吃完飯，現今K的女兒一直處於生長線以下。K續指，之後她的第2名女兒(細女)4至5個月大時，該外傭重施故技，餵其細女吃粥時，再次把食物丟棄，遂揭發其惡行對質，外傭卻毫無悔意、態度惡劣，竟回應「我知道你翻看過閉路電視」。

K又指，外傭曾於她離港數天期間，未有給女兒喝水導致對方無排便，K直言覺得女兒一直被外傭虐待。K為照顧細女，其後再多請一名工人，豈料對方任職不足10個月，竟主動要求即時離職，事後她發現工人房內出現多封來自兩間財務公司的信件，每月還款金額甚至比外傭月薪更多；而原有的外傭原來亦欠下至少3間財務公司的款項，該外傭離職後，K立刻收到追債信而備受困擾。

執業大律師陸偉雄指，外傭向多間財務公司借錢，沒理由向僱主追債，若外傭不還款，財務公司發信到僱主住所，屬一種滋擾行為。遇上此情況，僱主應立即填寫終止家庭傭工僱傭合約通知書（即ID407E表格）交予入境事務處，處方書面確認後，僱主就能將信件寄至財務公司，要求財務公司以後不再把信件寄往僱主住所。

不過，針對外傭在港的借貸，陸偉雄坦言本港目前未有任何法律規管，社會各界亦曾探討究竟應否立法。他呼籲當局應慎重考慮立法，監管外傭進行任何借貸活動及行為。

另一苦主S小姐(S)曾聘請2名外傭，其中一名菲傭亦向財務公司借錢不還，以致僱主收到追債信件；另一名印傭則疑似偷竊。S憶述為兒子添購新衣服，着外傭翌日以手洗，豈料其中一件卻不翼而飛，外傭則表示不知情；及後一次煮飯時見外傭從雪櫃拿出三文魚，卻沒在餐桌奉上，S稍後查問，外傭連番否認將魚有拿走或吃掉。同為苦主的L小姐亦向《東呼》提供片段，顯示家傭在家中有意識雙手撐地暈倒，質疑是扮暈「博炒」，L為免麻煩決定提前與對方解約。

除了外傭質素參差，中介公司亦是良莠不齊。消委會早前調查33間中介公司，當中3成表明收錢後未能提供僱主選擇的家傭，亦不會退款，並揭發近9成中介倚靠海外代理查核外傭資歷及經驗；有投訴個案更顯示，外傭任職後貨不對辦，中介坦言不保證履歷的真確性，並拒絕換人。本港不少雙職家庭需要聘請外傭分擔家務，可惜僱主往往被迫接受不平等條約，付中介費聘請外傭，但貨不對辦卻不能換人、退錢，可謂「貼錢買難受」。

議員葛珮帆表示，曾收到僱主投訴，外傭來港後發現患上傳染病，不能照顧老人或小孩，但僱主卻不能夠送走外傭，還要負責對方醫藥費，導致大失預算，而且投訴無門。她建議當局應設立外傭家庭傭工事宜監管局，處理及審批外傭來港申請，同時應檢討現行標準僱傭合約，以及考慮設試用期。

根據入境處數字，香港現時外傭約34萬人，佔香港勞動人口近1成；當局更預計至2047年，外傭需求高達60萬人，審視現行外傭政策不足之處，可謂刻不容緩。本港外傭政策推行逾50年，市場供需及僱傭關係已發生很多變化，希望當局可因應現況，真正完善外傭政策。