本港錄1宗外地輸入麻疹個案　22歲男子潛伏期內曾遊馬來西亞

衞生署衞生防護中心表示，正調查1宗懷疑外地輸入麻疹個案，患者為一名過往健康良好的22歲男子，他本月20日因發燒、咳嗽及流鼻水向私家醫生求診，並於本月23日出疹而到香港港安醫院—荃灣求診，翌日（24日）入院接受治療。男病人情況穩定，已於昨日（25日）出院，其血液及呼吸道樣本證實驗出麻疹病毒。由於他在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪馬來西亞，故此列為懷疑屬外地輸入個案。

衞生防護中心接獲通報後，隨即展開流行病學調查。根據該男病人提供的資料，他於傳染期內曾到其就讀的專上學院上課。中心已與該專上學院保持緊密聯繫以進行跟進流行病學調查。中心同時正就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤8人，所有人至今均沒有出現病徵。中心已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。流行病學調查仍然繼續。

衞生署發言人表示，自新冠病毒病大流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降。全球多個國家正受麻疹再度爆發的影響，而歐洲和中亞在去年已有超過58 000人受感染。鑑於早前歐洲麻疹疫情持續上升，世界衞生組織已呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以防止疫情蔓延。