東方日報A1：月月維港放煙花　財赤千億照敗家

新一份《財政預算案》明天出爐，港府吸引旅客來港技窮，據悉計劃「月月放煙花」及無人機表演，並在海濱加入商業設施及舉辦更多深度體驗活動等。然而，當盛事淪為定期節目，有議員質疑會否「降格」。在千億財赤下庫房乾塘，每場煙花匯演動輒逾千萬元，每年料耗資逾億元，議員質疑活動帶來的經濟效益如煙花一樣「曇花一現」，又恐與「夜繽紛」等活動一樣「藥石亂投」，造成「亂燒錢」的現象。學者亦指放得過多煙花或反削其吸引力，宜先試多放一次測試效果，否則未來「難落台」。環保團體亦指每年放12次太誇張，會造成污染。

剛過去的除夕和新春煙花匯演，分別吸引47.9萬人和33.7萬人在維港兩岸觀賞。據報，港府留意到兩次煙花匯演反應不錯，相比之下，內地較少地方可以像本港在海港放煙花，認為加密至每月上演煙花和無人機表演能吸引更多內地旅客訪港。而表演可按季節或節日而變化，會交由旅遊發展局構思。翻查資料，最近歷時23分鐘的10‧1煙花匯演及新春煙花匯演分別耗資1,800萬元及1,300萬元。煙花製作公司負責人毛偉誠向本報表示，每次煙花匯演成本均有異，視乎規模，例如匯演時長、煙花形狀及數量，乃至技術人員薪金及匯演伙食等，但至今港府未有透露確實資訊。

此外，當局亦委託旅發局舉辦深度體驗活動，例如城市漫步、夜跑、踩單車等，並打算在維港兩岸海旁加入商業設施，包括餐飲設施等。而有約20年歷史的「幻彩詠香江」亦會再「升級」，但涉及政府大廈燈光和音響設備，需時處理。整個計劃港府料額外要多花數億元。

不過，立法會經濟發展事務委員會委員江玉歡指出，雖然過去煙花的確吸引眾多旅客，但當盛事經常上演，煙花便會降格，變得平凡，甚至令過往除夕、新春煙花失色。江又說，雖然所花的公帑不多，但當局在未有最新的旅遊業藍圖與策略之下，貿然計劃每月放煙花，擔心會變得與「夜繽紛」等活動一樣「藥石亂投」，難以針對性吸引指定類型的旅客。她認為市民現時關心公帑運用，不應再花無謂錢，甚至應「自我瘦身」，官員等減薪節省開支。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，對上多次煙花匯演雖能吸引內地旅客訪港，但眼見不少即日來回，甚至為「特種兵」窮遊香港，經濟效益有限。他又說，煙花事實上四處也有，近在澳門在新春多日辦煙花匯演，認為本港毋須月月放煙花，反之可借鏡澳門，在大時大節多日放煙花，令旅客在港過夜。本港現時每年已放3次煙花，港府在考慮是次增加煙花匯演次數前，應先分析旅客來港的數據，例如過去多少旅客在放煙花日「即日來回」，再逐步增加放煙花的日子，否則確實月月放煙花後，萬一效益不大，縮減規模「很肉酸」。

綠惜地球總幹事劉祉鋒則指，煙花含有碳、硫磺等，燃放時會釋放二氧化硫等污染物，損害民眾的呼吸道健康。他提到，其居所能看到維港景觀，曾有一次煙花匯演忘記關窗，刺鼻氣味傳入家中，夜空亦煙霧瀰漫，料氣味為二氧化硫，與煙花有關。劉認為，大時大節放煙花「可以接受」，但每年放12次「太誇張了」，建議倣效其他城市，舉行無人機表演取代煙花，減少排放污染物。

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