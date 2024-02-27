憶在囚生活　周庭簽文件憂不能出獄　沉迷小說幻想世界

因涉違《港區國安法》棄保潛逃被通緝的前香港眾志執委周庭，已身處加拿大的她在網上上載短片，講述過去在獄中的生活，她形容在轉到大欖懲教所服刑時，有日國安人員要她簽署文件，令她好驚心，擔心被起訴，無法出獄。

周庭口中要簽署的文件，是每隔3個月要簽署的是扣留旅遊證件通知書，她指首次是在獄中簽署。

9月走赴多倫多距今約5個月的周庭，在短片中講述在2020年12月2日因2019年包圍警察部案件判刑10個月，當是她生日前夕，令原本以為可以慶祝生日的希望落空。判刑後她被送到羅湖懲教所，由於時值新冠疫情，她先與囚友被隔離做摺政府用的信封及公文袋，她形容當時每日都以淚洗臉。

完成隔離後，她被安排清洗衣服，包括囚衣、睡衣褲、內衣褲，還要頁責清洗懲教人員的制服。她形容監獄的洗衣工場是一個很大的空間，內有不同的分工，當時她被分配第一項工作是擦領，即是把懲教人員制服的衣領及污漬擦乾淨，把恤衫上的唇膏漬、咖啡漬及咖喱漬都擦走，而兩星期後便分配到把烘乾衣服分類。

她憶述入獄差不多一個月已適應羅湖懲教所的生活，以為會維持這種狀態直至出獄，然而有一天吃完早餐，與囚友列緊隊準備返回囚室時突被懲教人員叫住，着她去見長官，而長官當時告知她被調往大欖懲教所。

由於在羅湖懲教所是10多囚犯一個倉，但調到大欖懲教所後被列為甲級囚犯，保安級別隨之提升，她被單獨囚禁，更形容當時每逢大時大節均感到很寂莫。當時她被分配的工作是車衫，最初由剪線頭開始，過一段時間便車衫，她形容學了一個技能就是學懂用衣車，而車得最多的是在囚人士的睡褲，又形容女囚犯的睡褲是粉紅色、有花，而她每日就把花布車成睡褲。

她又講述獄中曾出現胃痛及肚痛，大多在午飯後出現，有時甚至要到獄中醫院取藥，後來發現可能是午餐吃了綠豆粥，可能因為空肚吃的關係，於是就改吃其他類別的午餐。她又指最初由於敏感，獄中申請「免牛餐」，但現時已恢復吃牛肉，且還很愛吃。

在單獨囚禁期間，她沉迷看小說。她指當時不想看沉重的書，例如政治，於是看小說，而看過日本作家東野圭吾的小說，即迷上了，在6個多月的在囚生活，看了20多本東野圭吾的小說，亦看了哈利波特全套小說。她形容此舉令她可沉迷小說的幻想的世界，可以忘記現實世界的痛苦，但有時看完一本小說，返回現實世界，看到自己被四面牆包圍，坐在硬板床上，都會有一種很落寞及不開心的感覺。

她提及獄中發生的一件事，至今仍是謎。事緣她在6月4日寫了一封信從獄中寄出，信裏沒有政治敏感的內容，只是講及獄中生活，但外面的朋友卻收不到，她搞不清到底是行政出錯、郵政問題抑或是政治問題？