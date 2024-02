浸大5學生收校方來函　指Ig貼文損校譽煽惑對立

本港社會環境轉變,大學生在表達意見時亦不能同日而語。浸會大學去年提出合併文學院及社會科學院,有師生及校友組成「文院社科院合併關注組」反對合併。浸大早前致函5名學生指關注組上月起在社交平台Instagram(Ig)發文「損害大學聲譽並煽惑對立氣氛」,校方要求疑有份管理Ig的5名學生交自我陳述,或展開紀律聆訊。

浸大上周四(22日)向5名學生發電郵,稱接獲一宗涉及關注組Ig貼文的投訴,校方懷疑他們有份管理該Ig帳戶。校方稱,關注組Ig自上月起散播的資訊「損害大學聲譽」(affected the University's reputation),以及煽惑對立氣氛(incited an atmosphere of confrontation)」,疑違反學生行為守則第4及5條。

相關關注組昨晚在Ig回應,稱已即時審視所有貼文,指出一切資訊皆客觀可靠,「不解到底做錯了甚麼」,對大學指控感到震驚,表示「此時此刻,除了委屈,還是委屈」。關注組又稱一切行動的出發點是捍衞師生權益,重申「從來沒有、也不會發布資訊以損害大學聲譽,或煽惑大學社群間對立」。

浸大昨(26日)回覆稱,由於涉及私隱,不評論個案,稱大學尊重言論及表達意見的自由,但大學各成員必須遵守法律及校內相關行為守則。

去年11月,關注組聯同學生會、教職員工會等委託香港民意研究所展開問卷調查,其後5名學生代表召開記者會公布約86%浸大受訪者反對合併。該5人上周皆獲大學告知將面臨紀律聆訊,其中一名不願具名的學生表示,關注組屬非常平和、守規矩的組織,批評校方不願接受反對聲音,「基本上不是同聲同氣就已經是一種罪過」。關注組去年10月開設Ig帳戶,至昨日共發表36篇貼文,有近1400名追蹤者。上月教務議會通過兩院合併後,關注組趁方案待交校董會審議之際,發布多則貼文逐一介紹浸大校董。