花展3.15「雀躍全城」　天使花維園艷壓群芳

春臨大地百花放，香港花卉展覽將於3月15日至24日在維多利亞公園舉行，今年花展為期10天，大會以色彩繽紛的香彩雀為主題花，並以「雀躍全城」為主題，花展開放時間為上午9時至晚上9時。

又名天使花的香彩雀，花形小巧獨特，氣味清新芳香，其莖株滿布小花蕾，盛開時茂密有致。其原產於熱帶美洲，是車前草科香彩雀屬的草本植物，其花色鮮明艷麗，以春、夏、秋三季開花最盛。細小別致的花朵沿枝條由下而上綻放，芳香馥郁，觀賞期長；可於炎熱潮濕的環境生長，適宜在香港栽種。

香彩雀品種繁多，植株高度介乎30至100厘米，花量多，花冠內呈獨特斑點狀花紋；其花色豐富，常見的有純白、粉紅、淡紫、紫色及雙色條紋品種等，極具觀賞價值。

花展場內除展出主題花和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構悉心培植的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及別出心裁的園林造景。會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動。花展由康樂及文化事務署主辦；香港賽馬會慈善信託基金於2014年起成為花展的主要贊助機構。