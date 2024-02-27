消委會報告反映裝修投訴多　香港測量師學會提5建議回應

涉及裝修的投訴屢見不鮮，消委會早前發表報告亦引起社會廣泛關注。香港測量師學會今日(27日)舉行記者會，回應消委會的研究報告，提出以下5項建議，包括採用標準合約範、參考學會提出之建議涵蓋條款及細則清單、使用專家裁定服務解決裝修爭議、制定白名單及簽署裝修工程合約前諮詢專業意見，冀進一步提供資訊予消費者，讓消費者能了解清晰自身權益及責任，及可迅速解決裝修工程爭議。

香港測量師學會(下稱學會)早於2008年便已編制《裝飾、維修及保養工程標準合約（2008年第一版）》，以協助消費者與家居裝修公司擬定合約的各項細節，從而減少爭議和誤解。合約內容包括合約雙方的資料明細、責任清單、工程範圍、承包金額明細、付款方式、雙方終止合約的權利、爭議解決方法等。學會亦會依據消委會在報告中的建議，將在短期內更新合約範本，以為消費者提供全面及適切之保障。

學會最近編制了一份家居裝修工程報價單建議涵蓋的條款及細則清單，涵蓋上述不同細節，消費者審閱家居裝修工程報價單時，可以根據清單核對報價單是否包含所有列出的條款及細則。倘若後續產生爭議，消費者也有更多憑據保障自身權益。如有需要，學會亦樂意與消委會聯同業界各持份者一同制定標準報價單範本。

學會提醒，消費者在簽署裝修工程合約時要保持審慎態度，若遇到任何不清楚或有疑問的地方，應在簽約前與家居裝修公司釐清合約或報價項目的詳情，或可聘請如建築測量師和工料測量師等專業人士，協助對合約細則和條款進行全面評估，並提供專業建議，以確保充分理解合約內容、風險和限制，或對合約內容作出修改。

消委會鼓勵消費者和家居裝修公司以調解或專家裁定方式解決爭議，學會對此表示贊同，而學會亦有調解員及專家裁定名單，按合約雙方同意下任命調解員／專家，協助陷入裝修爭議的消費者及家居裝修公司解決爭議。

同時，消費者和家居裝修公司亦可就爭議聘請專業人士，如建築測量師，就裝修爭議的技術事宜進行專家裁定。若雙方能達成共識聘請單一專家，更可考慮向香港測量師學會轄下的建築測量組運作的樓宇事務專家裁定中心(先導計劃)尋求協助。該中心由認可的建築測量師就與裝修工程、樓宇維修及保養工程、滲水和違例建築工程責任相關的技術事宜作出專家裁決，由專家應用專業知識及進行調查，再作出裁定，為爭議雙方提供科學、客觀、公平的裁定結果，毋須經訴訟程序，節省時間和金錢。

最後，學會贊成消委會提倡建立家居裝修公司「白名單」認證制度，並樂意提供專業意見制定有關制度，讓市民在選擇合適裝修公司時，得到客觀資訊。