昂坪360去年人才兩復旺　加購10部全景纜車料年底運作

新冠疫情過後，本港多個旅遊設施重開，昂坪360今日(27日)表示去年全年乘客量較前年大增2.5倍，回復疫情前約95%，人均消費亦有顯著回升，形容是「旺丁旺財」。纜車公司又指出，前年底推出的全景纜車Crystal+，在過去的農曆新年初一至初四期間使用率達100%，去年十一長假期間使用率亦接近100%，故已增購10部全景纜車車廂，預計將於今年第四季陸續抵港，希望在12月投入運作。

昂坪360今日(27日)舉行新春傳媒午宴，透露去年全年共接待138萬名乘客，平均每日接近4,300人，亦較前年增加近1.5倍。當中海外乘客數目已恢復至2019年約92%的水平，內地乘客量更超疫前近30%，短線亞洲乘客亦回復至2019年約97%。

通關後港人蜂擁外遊，多個行業叫苦，但昂坪360卻逆市暢旺，透露本地乘客人數較疫情前增加23%，年票人數亦較疫前29%。今年新乘客人數按年增26%，回復疫前約98%，人流帶動昂坪市集的消費，人均消費金額較疫情前升27%。

昂坪360董事總經理劉偉明形容，農曆新年的表現「丁財兩旺」，但透露受到航運力不足，歐美旅客乘客量較遜色，但去年第四季開始有改善，市集亦見較多外國人。對於會否延長服務時間，他說纜車營運時數受限，附近均為民居，難以長期夜間開車，但認為節慶日子可考慮夜間開放。

劉又指，昂坪360定期有舉辦文化深度遊，例如拜佛心經遊團等，正審視需求重新包裝旅遊項目，又認為大嶼山天然旅遊資源豐富，但承載力有限，需一步步規劃，會配合政府規劃發展。