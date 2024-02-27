元朗「套丁」詐騙案　廉署再起訴9名丁屋申請人

廉政公署早前落案起訴一名小型屋宇(丁屋)發展商負責人及一名村代表，控告他們涉嫌串謀其他人士「套丁」，詐騙地政總署向元朗一個丁屋物業發展項目批出多張建屋牌照。廉署接獲律政司進一步法律意見，今(27日)再落案起訴9名丁屋申請人。他們各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，並已獲廉署准予保釋，以待周四(29日)分兩宗案件在屯門裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴，指稱元朗一個丁屋物業發展項目懷疑涉及貪污詐騙，經深入調查及向律政司徵詢法律意見後，至今落案起訴共11人。9名丁屋申請人為黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，年齡介乎42歲至74歲，均為元朗原居民。

根據新界小型屋宇政策(丁屋政策)，每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。廉署調查顯示，元朗水蕉新村原居民代表程振明及其他中間人自1990年代起向元朗原居民收購「丁權」，以在水蕉新村內發展一個丁屋物業項目。

後來約於2005年3月，一間發展商與程振明達成協議，並委派程振明為受託人合作發展該丁屋項目。程振明及該等中間人於是繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請在水蕉新村興建丁屋的建屋牌照。在首宗案件，2名元朗原居民黃觀勝及陳志明涉嫌於1991年11月至2014年4月向地政總署申請建屋牌照期間，分別與程振明等數名中間人串謀詐騙地政總署，誘使該署向黃、陳批出興建丁屋的建屋牌照。

他們涉嫌向地政總署訛稱，黃、陳均為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，而2人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將2人的「丁權」售予其他人士或發展商。

在第2宗案件，另外7名元朗原居民蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍涉嫌於1999年11月至2017年8月向地政總署申請建屋牌照期間，分別與其他中間人串謀詐騙地政總署，藉上述相類虛假陳述誘使該署向該7名被告批出興建丁屋的建屋牌照。

廉署調查顯示，水蕉新村於上述期間興建了多幢丁屋，包括該9名被告獲批的建屋牌照所興建的9幢丁屋。有關丁屋其後由一個發展商以一個私人屋苑的形式向公眾出售，每幢售價900萬至1,300萬港元不等。該發展商就銷售其中115幢丁屋，獲取逾10億港元。

王光榮，74歲，榮佳建築有限公司負責人；及程振明，67歲，水蕉新村原居民代表，早前已被廉署另一宗法庭案件起訴一項串謀詐騙罪名。2人於去年12月否認控罪，案件訂於2025年2月10日在區域法院開審。