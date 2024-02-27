DSE備戰尚有個半月　考評局推「報到易」　考生可憑App簽到

龍年已至，今年中學文憑試(DSE)距離開考尚有1個半月時間，莘莘學子當積極備戰。考評局今日(27日)表示，由2024年開始，DSE甲類科目的筆試的所有一般試場將採用「第二代公開考試支援系統(PESS2)」，目前已推出電話應用程式(App)「報到易Check-in Smart (HKDSE)」供考生使用，以配合PESS2運作。除身份查詢外，「報到易」還有查閲考試諮詢、自行簽到及確認特別室報告功能，以供考生及監考員使用。

考評局表示，考生需在4月9日考試前預先下載及安裝「報到易」，在考生到場後須透過個人手機安裝的「報到易」App進行簽到。在點名時亦會透過流動裝置進行。考生在2月初收到的准考證背面即印有「報到易」二維碼，考生可透過掃碼安裝。

考生在登入「報到易」後，可查閲個人相關的考試諮詢。包括已報考的筆試日期以及開考時間、應考卷別或單元、試場編號與地址、座位號碼等諮詢。考評局亦會透過推送通知，向考生公布DSE的緊急事項及最新消息。在考試當日，考生於試場內以「報到易」掃描其獲發的個人電腦條碼貼紙，進行自行簽到。簽到後，須按試場主任的指示關掉手機，並將手機放在座位下。

確認特別室報告功能的使用方法，如考生在英國語文科聆聽考試期間轉到特別室應考，須於考試結束後透過「報到易」內的「特別室報告書」，確認其進入特別室的時間及前往特別室應考的原因，方可離開試場。