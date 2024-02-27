房協查獲8宗懷疑公屋富戶　另料年內推售散舖紓緩現金流短缺

近日房屋委員會積極打擊濫用公屋，香港房屋協會亦有同樣措施。房協主席陳家樂今日(27日)出席傳媒午宴時表示，截至去年年底，房協已查獲8宗懷疑擁有香港物業的公屋富戶個案，會繼續積極調查並打擊濫用公屋；至於近日房委會調查「清水樓居屋」買賣個案，房協則暫未有類似事件發生。他又稱，目前整體來說房協財政狀況是健康的，但為增加現金流，計劃出售部分「散舖」，預計今年內會推售首批舖位；初步並有接觸一些銀行探討銀團貸款，規模以10億港元計，而銀行反應正面及積極，希望今年內有結果。

陳家樂指房協需要自負盈虧，因應現金流短缺問題，計劃會出售非核心投資項目，即不會售賣出租屋邨商場舖位及停車場等，而是陸續將以前買過的散舖出售，未來數個月會找專業人士作評估後出售，認為將房協目前所擁有的資產整合後會更合適，他強調在2016至2017年亦曾有出售過此類散舖，屬於整合及轉換投資組合的行為，但亦不排除是為解決現金流問題。

陳又指出，目前此類散舖較多位於舊區且類型不一，例如有茶餐廳、超級市場、便利店等，會先尋求各持份者的意見，亦絕不會因應市況低迷或急用錢而以低價賤賣，預料今年內會推售首批商舖。

至於垃圾徵費方面，房協助理總監(物業管理)楊展鵬表示，將會於今年5月參與環保署優先試行垃圾徵費計劃，揀選了滿樂大廈及勵德邨為試行地點，而屋邨內部分地方也會「減桶」，但重申不會所有地方都沒有垃圾桶。