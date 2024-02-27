詐騙案猖獗　議員擬向內地倡推跨境協同治理機制

網絡和電話詐騙猖獗，幾乎每13分鐘發生1宗詐騙個案，且犯案手法層出不窮，市民損失金額巨大。議員吳傑莊表示將向內地提議，推進跨境電信詐騙協同治理機制、完善引渡條約，確保境外涉罪人員能回國接受法律制裁，並強化大數據，注重研究、開發針對電話實時定位、網絡實時追蹤的高科技儀器以便快速鎖定犯罪疑人。

吳傑莊指跨境電信詐騙涉及互聯網、金融、電信運營商、數據監管、存儲及網絡科技等多個行業領域，政府部門要與這些機構尋求構建協同治理機制，這些機構在獲得商業利益的同時，應確保提供的互聯網化服務不會給用戶帶來次生危害，因此這些主體都應參與反詐，並承擔一定的法律責任。

他又建議政府鼓勵有反詐責任的主體，拿出部分商業利益，用於反詐宣傳及科技防範，並為其用戶投保反詐險，分擔個體的損失。他指反詐險可要求投保人進行體檢、防詐知識問答後才准許投保，確保他們主動學習相關知識，他亦建議政府應加大個人信息洩露的懲罰。

對於提升本港品牌方面，他指可以借助中醫藥文化在香港打造文體旅品牌和服務，創作中醫藥文化創意產品，如書籤及香囊等。在航天及WEB3.0融資平台等方面，香港也可進一步加強與內地合作沒發揮獨特定位和優勢。