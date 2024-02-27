「港大友愛」招募10多名本科及博士生　與社區合作推動康齡安老

香港大學去年第3季推出「港大友愛」學生運動大使先導計劃，期望透過與社區合作推動康齡安老。校方今日(27日)表示，計劃共招募10多名來自教育、醫學、護理、科學和社會工作等本科及博士生擔任運動大使，並接受運動學、人體結構和體適能基礎培訓。有運動大使稱，計劃讓自己加深社區認識，提升對公共衞生和老年學研究熱情。

「港大友愛」於去年10月至11月間，在堅尼地城共舉辦6場長者康體班，並成功招募10多名本科及博士生，期間學生運動大使需因應長者需要，設計康體活動，帶領他們進行阻力帶健身操、體驗新興運動匹克球，藉此加強大學與社群連繫。

其中正攻讀流行病學博士三年級、來自內地的學生運動大使表示，計劃讓自己對社區的認識更多，加深了她對公共衞生和老年學研究的熱情，並謂「運動不僅能夠協助長者改善身體機能，更能增進人際關係，提升心理健康」。

另一名學生運動大使梁展丞，則為食品及營養科學5年級本科生。他指，計劃讓自己有機會運用專業知識服務社區，譬如需要為長者制訂運動計劃，提供飲食建議等，過程好讓自己得以磨練專業技巧、發揮所長。