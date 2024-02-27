3艘資助新船隻完成交付　下月陸續往來中環至長洲等

港府於2019年《施政報告》推出船隻資助計劃，預留逾57億港元資助渡輪公司，為合共10條航線，分兩階段全面更換47艘新船。首階段涉及22艘新船，其中3艘已完成交付予新渡輪及港九小輪，下月起陸續投入服務，往來中環至長洲、梅窩及坪洲3條航線，其餘船隻亦會陸續交付，料半數新船將於今年底前陸續到港。

港九小輪主席張大基介紹，新船「港九1」船身以碳纖維材料製造，較同類鋁造船款輕20至30%，船長度增加10米至42米，載客量則由400提升至450人；船內增設行李架、單車架及電話充電設施，亦增加哺乳區、無障礙礙洗手間，而寵物區及貨物區範圍配備獨立的排氣系統。船上另設4個海上緊急逃生系統，設有氣脹式救生筏，類似飛機逃生滑梯，每個可乘載120人。張大基表示，公司在計劃資助下新增9隻新船，其中兩隻屬混能船，載客450人，預計今年中到港；其餘屬柴油船，載客量介乎400至450人。他透露，「港九1」造價約6,000萬港元，下月起試航往來中環至坪洲，期間會收集數據。

新渡輪副工程經理周希廉資表示，公司在計劃下增添13隻船，而到港的兩隻新船均為能載客500人，其中「新明珠2」則使用碳纖維複合材料，較同類型鋁造船輕70%，並採用環保引擎，每年碳排放料可減低20%；而「新明珠8」則是鋁合金船，船身同樣較輕、油耗低。兩隻新船同為柴油船，設施相若，均增加哺乳區、寵物乘客專用座位、無障礙洗手間、輪椅人士專用位置、手機充電裝置以及更多行李擺放位置。周表示，兩隻新船將於下月試航，往來中環至長洲及梅窩，詳細啟航日期待公布。

運輸及物流局局長林世雄出席活動致詞時表示，新渡輪與港九小輪一直致力經營6條主要離島航線。去年總乘客量高達1,640萬人，平均每日接載近4.5萬人次。他稱，政府希望透過計劃資助離島渡輪公司購買新船，提升乘客體驗之餘又動環保。計劃第一階段下的22艘新船將會陸續到埗。