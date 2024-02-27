長者醫療券擴至內地牙科引關注　港府稱服務受嚴格監管

港府早前宣布擴大長者醫療券使用範圍至內地牙科機構，引起本地業界關注。本港醫衞官員今日(27日)約見香港牙醫學會代表，強調內地牙醫培訓全面、規範化並獲國家認可，服務亦受嚴格監管，相信本地業界會尊重內地牙醫同行，並抱持互相尊重、學習和交流的原則，促進專業的正面發展。

醫衞官員指，本港牙科專業服務是否貼心，市民最有話語權，期望本港牙醫積極推動自身專業及服務發展，以及保持服務市民的初心，盡自身社會責任，繼續與當局攜手推進多項強化本港牙科服務的措施，提升市民口腔健康整體水平。

官員又指，擴大醫療券適用範圍旨在滿足基層醫療需要，並回應本港長者對牙科服務的殷切需求，與大灣區內數個服務點相比，香港仍然是長者最容易取得服務的途徑，並重申選定納入醫療機構過程嚴謹。

當局上周一(19日)公布，將7間位於大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，包括5間有提供牙科服務的綜合醫療機構，以及2間牙科醫療機構，香港牙醫學會就此發聲明，關注內地牙科服務的專業水平、港人北上使用服務的保障，以及對本地牙科市場的影響。