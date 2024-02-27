觀音驚蟄子時開庫　三廟宇3.5通宵開放　善信最多借10億

一年一度的觀音借庫即將於下周二(3月5日)開始，當日適逢廿四節氣的「驚蟄」有幾陣雨，善信前往祈求新一年能事事順利、財運亨通之餘，都要注意天氣變化。華人廟宇委員會今日(2月27日)公布，轄下的紅磡觀音廟、銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟，將於正月廿五至廿六日(3月5至6日)開放，期間將有特別安排，方便公眾人士前往上述廟宇參拜及借庫。當中包括紅磡觀音廟會在內的3間廟宇，由下周二晚上11時起通宵開放，善信最多可借10億元。

觀音借庫活動在多間廟宇舉行，借庫利是金額由所屬廟宇的司祝自行釐定。其中，紅磡觀音廟在下周二晚上11時起通宵開放至3月6日晚上8時正，借庫的金額由3,000萬至10億元不等，而該廟當日會提早在下午5時關門，參與紅磡觀音廟觀音借庫的善信，可前往佛光街遊樂場輪候，並依從在執法人員指示排隊(詳情請參閱附圖)。

至於銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟同樣在下周二晚上11時起通宵開放，惟會開放至翌日傍晚6時，而借庫金額則由300萬元至10億元不等。所有進入廟宇的善信只可攜帶3枝細香，每枝細香直徑不可大於0.8厘米，長度不可超過50厘米。紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香。至於廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒衣寶，善信亦請勿在廟內通道跪拜，以免造成阻塞。

借庫物品方面，每份由司祝售賣定價50港元，不設找贖。善信可將費用直接交予司祝的員工。任何人士須親身輪候，不得於輪候處擺放任何物件以取代輪候，否則相關部門可能對擺放物件的人士採取相應行動。

除以上3間廟宇外，委員會轄下的筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、灣仔玉虛宮(北帝廟)、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、深水埗三太子及北帝廟和深水埗天后廟亦會舉行觀音借庫活動，善信可選擇到以上的廟宇參神及借庫。委員會保留取消是次活動的權利而不作另行通告。