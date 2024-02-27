嶺大擬於北都建第二校園　冀與其他院校建共享樞紐

港府計劃發展北部都會區，嶺南大學校長秦泗釗今日(27日)透露，該校有意在北部都會區另建第二校園，建立與其他院校共享的樞紐，但目前未有具體計劃，預料會興建新的實驗室，主要作研究用途但亦會讓研究生在內學習，嶺大還將進駐深圳，在深圳建立嶺南大學深圳研究生院，以深圳作為學校的「科研重地」。另外，嶺大的新大樓嶺南坊將於今年下半年啟用，有7層樓高，將為嶺大最高的建築物。

另外，嶺大有意吸引更多學者加入，秦泗釗指校方啟動「嶺大60全球學者招募」，將從世界各地招募超過60名傑出學者加盟領大，以進一步鞏固大學的科研實力。而嶺大將在短期內成立新學院「數據科學學院」，亦是嶺大首個理學院，將為學生提供著重創新及創意的課程，及進行尖端研究，院長職位正進行全球招聘當中。至於去年起副校長人數由一位增至三位，秦泗釗指將逐一進行招聘。

而招生方面，秦泗釗指現時非本地學生的比例仍不足20%，其中內地學生與海外學生各佔一半，他表示有意逐步提升非本地學生的收生比例，又認為嶺大宿舍設施足夠，很適合海外學生入讀，惟仍有部分設施需再作完善，例如要新增清真食堂應付穆斯林學生的需要。