涉大興行動基地警民衝突　2人判囚17個月15日　1人入教導所

2019年10月有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，遂到基地附近抗議及要求執法部門交代，事件演變成警民衝突。12人被控參與非法集結，其中9人於開審前認罪且已判刑。餘下3人則否認控罪，經審訊後本月初被區院暫委法官鄭紀航在西九龍法院(暫代區院)裁定3人面對的所有控罪均罪成。鄭官今（27日）判處其中2人監禁17個月15日，較年輕被告則進入教導所。鄭官認為3人是有預謀地到該處，並積極參與非法集結。

3名被告包括吳顥筠(24歲，女，無業)、陳樂期(28歲，地盤工)及19歲男生，他們被控非法集結罪及使用蒙面物品罪。控罪指他們於2019年10月30日，在屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結及使用蒙面物品。吳另不承認管有物品意圖摧毀財產罪，即管有噴漆。經審訊後3人面對的控罪均被裁定罪成。

法官判刑指當時的非法集結約有45分鐘，集結人數約有200人，且有涉及堵路等。3名被告的行為亦非單是在現場吶喊助威。較年長的兩名被告，法官均判監17個月15日。餘下較年輕被告，法官考慮到案發時他只有14歲，不應判處監禁式刑罰，在考慮後判處進入教導所；同案另外9名被告早前已承認非法集結罪，當中兩名未成年被告被判入更生中心，其餘7人同被判囚13個月15日。

案件編號：DCCC 746、757/2020