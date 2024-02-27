去年第3季錄1.15萬交通投訴　按季增12%　僅25人遭票控

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今日(27日)公布，去年第3季共接獲1.15萬宗投訴及建議，較去年第2季的1.02萬宗，增加逾12%；當中純粹提出建議的有260宗。與公共交通服務有關的個案，由上季的9,055宗，上升至今季的10,439宗，升幅逾15%，佔去年第3季整體91%。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由844宗下降至656宗。有關交通情況的投訴及建議，由182宗上升至267宗，升幅逾46%。涉及道路維修的個案，則與上季相同為59宗。

交通投訴組於去年第3季接獲的投訴及建議，均已轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。季內有8,793宗個案的調查工作已經完成，當中有7,586宗(86‍%)證實成立，有關政府部門及公共交通機構已採取措施以改善情況，或正考慮可以解決問題的方法；當中僅25名駕駛者被執法部門票控。同時，不成立的投訴個案有21宗(少於1%)，另有1,186宗(13%)則因證據不足而無法追查。

此外，有關政府部門及公共交通機構，去年第3季共採納10項市民提出的建議，以改善公共交通服務和交通情況。包括延長和泰街與聯安街交界處交通燈的行人綠燈時間，方便行人橫過馬路；在恆康街加設電單車泊車位，方便電單車司機，以及更換大埔道近呈祥道的欄杆，令行人和駕駛者有更佳視線。

為加強應對極端天氣對公共道路的影響，路政署表示，已完成檢討75個重要道路基礎設施抵禦水浸威脅的能力，並正就相關應對措施進行技術評估及擬定執行計劃。同時，路政署亦會分階段，為部分沿岸的行人隧道安裝水浸警告系統，以及研究在低窪較高水浸風險的行人隧道，加設閉路電視系統，進一步加強監測。