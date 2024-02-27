參考聖淘沙發展北都旅遊　議員轟先破壞後保育　變高收費度假村

政府在去年10月底發表《北部都會區行動綱領》，希望因應北部都會區不同地點的旅遊資源和發展潛力作出規劃上的配合，例如發展沙頭角、印洲塘、紅花嶺、流浮山等成為旅遊點等。立法會北部都會區發展事宜小組委員會今（27日）討論相關事宜，有議員質疑政府參考新加坡的聖淘沙島發展尖鼻咀、白泥，是「先破壞後保育」，將地方變成一個收費高昂的豪宅區或度假村，亦有議員擔心北都的文化設施成為「西九2.0」，由政府注資和發債才可以勉強自負盈虧。

議員朱國強指發展局上星期宣布會參考新加坡的聖淘沙島將尖鼻咀、白泥發展成為新的旅遊亮點，包括長達4.8公里的海濱長廊等，質疑為何文化體育及旅遊局提交文件的描述如此少。而政府指發展會用聖淘沙模式，詢問是否意味將會砍伐樹木、填海，變成一個收費高昂和專吸引消費高的人士，成為豪宅區或度假村，造成「先破壞後保育」現象。文化體育及旅遊局副局長劉震表示規劃落實後，文體旅局會進場進行詳細的研究，如流浮山海鮮市場如何更好使用，保證發展一定會配合當區規劃安排。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒也指流浮山有兩個土地用途建議，其中一個為生態旅遊，保證會充分尊重當地生態，又指在生態價值相對較低區域可以發展旅遊，但亦會充分尊重旁邊的情況，而政府以聖淘沙島作例子，代表並非只會建設酒店，還有合適的娛樂和配套設施。

朱國強又追問北都的文化設施會否由政府全資興建營運，擔心成為「西九2.0」，由政府注資和發債才可以勉強自負盈虧。不過當局未有正面回答。

旅遊業界議員姚柏良指沙頭角目前主要為本地旅客，而北部都會區目前有規模的餐廳亦難以尋找，住宿亦是大難題，指配套急需加快發展，又表示即使尋找非牟利機構承接，但規模上仍需要引進不同商業機構加快發展。針對紅花嶺郊野公園，他指公園附近近蓮麻坑的地區為禁區，如不開放難以成為旅遊路線。

劉震回應表示，未來會因應需要有不同工作小組進一步加強部門之間聯繫，發展局未來會在規劃安排開展公眾參與活動，希望有更多深入討論。漁農自然護理署助理署長葉彥表示過去一個月漁護署已經在蓮麻坑口附近地方興建連接的山徑，訪客不需要經過禁區，也可透過這條山徑進入。

另一議員陸頌雄指政府推出10億港元的鄉郊保育資助計劃，但歷史保育之後能夠商業化的項目並不多，鄉郊居民也表示發展項目有很多掣肘，如有法例上限制，令項目零散，又詢問餓香港有否參考內地在民宿方面的做法。鄉郊保育辦公室總監鄧文彬指前年在荔枝窩有一間民宿已經發牌，為「破天荒」做法，在食肆方面也整協助有意申請食肆牌的申請者和不同部門商討，目前在鹽田梓有一個食物工廠牌照發出，並會在今年稍後發出指引，讓民宿和食肆申請牌照。

鄧又指政府有資助非牟利團體設計不同設施，包括露營，例如在梅子林新開了一個露營點，政府亦有主動做文化徑，例如在荔枝窩上梅子林之間，以現代科技展現當地歷史或故事等資訊，製造更多吸引點。

圖說

有議員表示鄉郊地方想發展食肆、民宿困難重重。