多區非法放煙花　遲早火燭兼爆炸

今年農曆新年期間，大埔有市民涉違法燃放煙花，但附近地點是煤氣廠房，放置很多易燃易爆物品，隨時有可能引發火災甚至爆炸。有消防專家表示，違法燃放煙花非常危險且屬違法，《東呼即應》探討事件，大埔煤氣廠房回覆《東呼》查詢時表示，廠房雖有安全措施但仍可能引發火災風險。街坊受訪時亦對此感到不安，且有關行為十分惡劣，即使燃放煙花未造成火災，但也可能嚇到市民或動物，執法部門需加强執法力度，以儆效尤。

年初三(12日)晚上，大埔工業邨大盛街一個公眾停車場有市民違法燃放煙花，從讀者提供的片段可見，煙花射上半空據稱歷時大約5分鐘。值得留意是停車場內不僅有多輛貨車及旅遊巴停泊，更不妙的是在燃放地點不遠處，便有煤氣公司的數個油氣存儲罐，萬一煙花火舌射入煤氣廠房，易燃物品隨時引起爆炸「一鑊熟都有之」。

如此擔心並非杞人憂天，早在事發前兩日即年初一（10日），廣東省廣州市便有人違規燃放煙花，火舌便射進了一個住宅大廈高層單位而引發火警，造成無妄之災。由此可見違法燃放煙花者自認為可控制到火舌不會四處亂射，但事實卻證明難言控制，反而隨時因違法燃放而導致火災。

消防處職工總會主席聶元風表示，燃放者難以確保煙花一定射向天空，若煙花射向一些易燃物，即會構成火災。他還表示，在停車場或多雜物之處燃放煙花，其火舌與熱力會構成火災風險，若有車輛被煙花擊中，有可能會被引燃，因此呼籲市民切勿鋌而走險。

煤氣公司回覆《東呼》稱，雖廠大埔的煤氣廠房内有監察系統，且廠內的煤氣設施與石腦油儲存庫亦有防火設備；但在廠房附近燃放煙花仍屬危險行為，有機會造成火災。對此煤氣公司强烈呼籲市民，切勿在煤氣廠附近燃放煙花。

本港已禁止民間燃放煙花多年，但每逢過年過節仍有不少市民以身試法，甚至將過程拍片在網上分享。執法部門稱，由年三十晚到年初三(9日至12日)期間，共接獲21宗懷疑非法燃放煙花爆竹或非法管有的個案，拘捕一男一女，檢獲了煙花爆竹近54公斤總值約5萬元。但21宗報告僅得2人被捕，有必要加强執法。

市民盧先生表示，非法燃放煙花並不安全但未見有人執法。另一市民歐先生亦稱，違法燃放煙花很不安全，尤其是在民居密集的地區，巿民嚴小姐則指，違法燃放煙花行為非常惡劣，可能引發火災。

東網早前曾報道，新春期間有人在茶果嶺海濱公園燃放煙花，由於聲音過大令市民的寵物受驚，一度走失，事後雖尋回但仍對寵物造成一定程度驚嚇。執法部門在教育市民培養防火及守法意識的同時，亦需加强執法，打擊非法銷售煙花爆竹。

《東呼即應》在此提醒廣大市民，據香港法例295章《危險品條例》，任何人如非法藏有煙花爆竹一經定罪最高可判罰款20萬元及監禁12個月。根據《簡易程序治罪條例》(第228章)第4(14)條，任何人燃放煙花爆竹以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000港元。執法部門更需要加強執法 以儆效尤。