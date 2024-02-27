議員轟區選點票慢　促改用電子點票

過去多次選舉的點票過程緩慢被鬧爆。立法會今日（28日）一個小組委員會上，有議員指去年的區議會選舉，點算百多張地區委員會界別的選票，竟耗上兩個多小時；亦有議員批評點票過程漫長，無論對候選人和傳媒均是「煎熬」，認為若改用電子點票可節省一半時間。當局承認點票時間並不理想，會考慮有關建議，期望下次選舉會有嶄新做法。

議員李鎮強引述親身體驗，指灣仔區的地區委員會界別選舉，要兩多個小時才點算百多張選票，效率太低必需改善。他又關注未來的選舉可否憑藉資訊技的互通，讓選民透過郵遞或應用程式投票；又或者前往全港18區任何一個票站，而不必囿於指定票站投票。

社福界議員狄志遠指上次區選的投票率不足30%，點票時間都非常漫長，對候選人和傳媒均「煎熬」，若下次選舉的投票率高一些，點票的煎熬豈不是更長？他說，反觀台灣選舉程序簡單，且沒有動用甚麼高科技，但往往在黃昏左右，選舉結果就有其大概。他又稱，目睹點票站的工作人員「坐多過做」，質問當局是否有檢討的空間，並建議使用電子點票，料可節省一半時間。

當局回覆時形容自己的想法跟議員一致，畢竟經歷10多小時的投票過程，大家都希望盡快完成點票。而上次區選，選舉事務處雖已進行多項優化安排，無奈期間遇上電腦故障，影響到點票時間較預計的要長，當局會檢視情況。確保問題不會重現，務求點票「快得一分得一分，快得一秒是一秒」，未來點票是重點研究的項目，電子點票是考慮之一，期望下次選舉會有嶄新做法。

對於郵遞或網上投票的建議，當局指亦有研究，但措施有利有弊，例如投票是否選民本人，或是否自願、無干擾下作出決定等，都要詳細考慮。至於容許到非指定投票站投票，擔心有機會出現選民前往同一票站，從而出現大排長龍的情況，況且票站人手方面亦難以預算。他強調目前的安排更能確保投票過程安全有序，但一切可以能方便選民投票的主張，當局都會持開放態度。