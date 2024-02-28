碧桂園遭建滔入稟清盤 股價急挫逾一成
2024年02月28日 08:08
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碧桂園(02007)公布，公司獲悉Ever Credit Limited(呈請人)於2024年2月27日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請。內容有關呈請人(貸款人)與公司(借款人)之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。
碧桂園股價曾挫13.9%，低見0.62港元，最新報0.64元，跌11.1%。旗下碧桂園服務(06098)亦跌5.1%，報5.97元。
碧桂園將極力反對呈請。呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。於公告日期，高等法院並未頒布清盤令以將公司清盤。高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為2024年5月17日。
目前公司預期呈請將不會對公司的重組計劃或時間表造成實質性影響。
Ever Credit是建滔控股(00148)的全資子公司，2023年8月底才接受碧桂園配售約3.5億股，取得公司經擴大後股本的1.25%。按當時公告，事成後，碧桂園根據融資協議欠認購人的未償還本金額為15.98億元，碧桂園須分期支付，最後一期為去年12月，即建滔容許碧桂園以配股方式取代約2.7億元債務。
建滔向碧桂園「發難」不難理解，該企上周才發盈警，預期去年純利倒退最多45%，原因之一就是對碧桂園的借款作出信貸虧損撥備。
碧桂園稱，暫時預期清盤呈請不會對公司債務重組計劃或時間表造成實質性影響，盼望各利益相關方對公司保持信心，並支持公司繼續努力推進境外債務重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體利益相關方的利益。碧桂園「將繼續堅定維護投資者的利益，確保項目保質保量交付，確保正常經營穩定」。