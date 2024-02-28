碧桂園遭建滔入稟清盤　股價急挫逾一成

碧桂園將極力反對呈請。呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。於公告日期，高等法院並未頒布清盤令以將公司清盤。高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為2024年5月17日。

目前公司預期呈請將不會對公司的重組計劃或時間表造成實質性影響。

建滔向碧桂園「發難」不難理解，該企上周才發盈警，預期去年純利倒退最多45%，原因之一就是對碧桂園的借款作出信貸虧損撥備。

碧桂園稱，暫時預期清盤呈請不會對公司債務重組計劃或時間表造成實質性影響，盼望各利益相關方對公司保持信心，並支持公司繼續努力推進境外債務重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體利益相關方的利益。碧桂園「將繼續堅定維護投資者的利益，確保項目保質保量交付，確保正常經營穩定」。