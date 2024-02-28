小學科學科35萬元開科津貼3月發放　不得用作功課輔導

教育局3月向小學撥發35萬港元一筆過「開設小學科學科津貼」。

小學常識科分拆的科學科將於2025/26學年推行，教育局在今年3月，向每間公營及提供本地課程的直資小學，發放35萬港元一筆過「開設小學科學科津貼」，以支援學校開科，其中用作採購相關教材及教學輔助設備等的開支總額，最多佔15萬港元。教育局通函指，學校可因應校情和發展需要運用津貼，如添置教具、改善設施等，聘用教學助理助教師籌劃開科。不過，部分項目則被視為不恰當運用津貼，包括資助學生參加以學業成績為本的活動，如功課輔導。

教育局將於下周三(3月6日)為學界舉行簡介會，講解課程框架及津貼發放安排等。局方亦設「開設小學科學科津貼」運用指引，運用原則包括應確保所有支出均符合津貼用途，謹慎理財，避免奢侈，注意成本效益，務求讓最多學生受惠。指引列出「恰當運用」的例子，包括採購相關學與教資源，如科學探究活動套件、應用程式；添置科學科教具，以及教學輔助設備如顯微鏡、航天模型；簡單工程或購置家具。

至於被視為不恰當運用者，則包括外判整體規劃及推行工作，採購服務辦教師培訓，聘外間機構辦學生講座，資助家長參加考察或交流活動，購置流動電腦裝置、電子器材或電腦軟件作一般用途，禮節開支等。

通函提及學校須就運用津貼問責，定期評估津貼運用，把運用報告載於該學年的學校報告內，提交法團校董會等批核。津貼可跨學年使用津貼至2026/27學年完結，校方需於2027年9月30日或以前填妥報告。