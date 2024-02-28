疑粗暴換尿片致八旬院友截肢 女護理員傷人罪罪成
2024年02月28日 10:59
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區院暫委法官認為被告是鹵莽及妄固事主有機會受傷而導致事主骨折。
大埔一間護老院女護理員，於2022年替1名88歲有認知障礙且行動不便的女院友換尿片時，疑用力過度以致其左邊大腿骨折，最終女院友更須截肢。涉事護理員早前否認1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，經審訊後區院暫委法官鄭念慈今（28日）裁定被告就該項控罪罪名不成立，但認為她是鹵莽及妄固事主有機會受傷而導致事主骨折，故改為裁定被告1項傷人罪罪成。
被告劉桂芳(68歲，護理員)，被控於2022年3月22日，在大埔廣福道26號大埔大廈(養和護老中心有限公司)，意圖使蘇姓女事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。據控方開案陳詞指，現年88歲的事主患有認知障礙症，需長期臥床，且没有自理能力，並由2019年起入住涉案護老院。案發前1天至當日，只有被告與護理員梁素嫦當值夜更，2人分開工作，被告主要替院友更換尿片、餵院友食早餐和巡房。當日上午約6時，被告向梁表示事主稱左腳痛，應帶其去看醫生，梁因工作忙碌，只在「交更簿」上紀錄此事。
接班的早更護理員為事主沖涼時，發現其左邊大腿腫脹，少許骨頭凸出皮膚，事主隨即被送院接受治療，家人得悉事件後報案。醫生診斷出事主左大腿側面出現細小的撞擊傷口，並有血液缓慢地渗出，其後發現有骨折。事主及後傷口惡化，並於同年4月22日須進行左膝上截肢手術。被告於案發後翌日被捕，警誡下她承認於事發時替事主換片，試圖分開她雙腿並用力推其轉身，並因過度用力及事主掙扎，令事主頭部撞牆，她亦聽到事主左大腿「噗」的一聲像裂開。法醫根據被告描述，認為事主骨折可能是被告過度用力造成。
案件編號：DCCC 501/2022