中小企融資擔保申請延長2年　總信貸保證承擔額追加100億

港府今日(28日)發表新一份《財政預算案》，為協助中小企應付資金流問題，政府會將「中小企融資擔保計劃」下80%及90%擔保產品的申請期延長2年至2026年3月底。計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億港元。另外，政府已指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助企業應對資金周轉，避免因抵押品價值下跌而被追收貸款的情況出現。

「數碼轉型支援先導計劃」今年初會陸續邀請餐飲業及零售業的中小企，在現成基礎數碼方案中，挑選合適方案及申請配對資助。這些方案將集中在電子支付及店面銷售、線上推廣及客戶管理系統三方面，預計最少8,000家合資格中小企受惠。

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(「BUD專項基金」)持續優化，包括增加每家企業的累計資助上限及簡化申請手續。我建議向基金進一步注資5億港元，協助中小企業提升競爭力和開拓內地及海外市場，包括在基金下增設「電商易」，讓每家企業可獲資助最多100萬港元，用於在內地推行電商項目。

當局建議推出2項優化利得稅扣減開支的措施。容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀況所招致的開支，獲得稅務扣減。至於工業、商業建築物及構築物的免稅額，申索期限將會取消。在有關物業易手時，視乎物業的建造成本和上一任業主的結餘課稅等因素，新業主仍可就物業申索免稅額。2項優化措施由2024/25課稅年度起生效。