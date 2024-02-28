即日起全面撤辣　所有物業交易毋需繳納印花稅

新一份財政預算案宣布，即日起全面撤辣，即由今日(28日)起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。政府認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

金管局在去年7月修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。考慮到外圍及本地經濟情況，政府認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。金管局將於今天稍後時間作出公布。

另外，港府稱考慮到部分行業和市民仍面對經濟壓力，將會推出數項寬減，包括寬減2024/25年度首季的住宅物業差餉，以每戶1,000港元為上限，估計涉及308萬個住宅物業，政府收入將減少26億港元；寬減2024/25年度首季的非住宅物業差餉，以每戶1,000港元為上限，估計涉及43萬個非住宅物業，政府收入將減少3.7億港元；寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000港元，全港206萬名納稅人受惠，有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少51億港元；寬減2023/24課稅年度百分之百的利得稅，上限為3,000港元，全港16萬家企業受惠，有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少4.3億港元；及向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約30億港元。