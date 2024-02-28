預留1億元加強未來3年盛事宣傳　贊助港學者海外演講

港府近期力推盛事經濟，冀軟性推銷香港。今日(28日)發表新一份財政預算案，表示要推動香港舉辦不同範疇的盛事活動和主題式年會，結合產業發展的契機，打造香港作為營商及旅遊首選目的地的品牌。港府已成立盛事統籌協調組，並預留1億港元以加強未來3年盛事宣傳工作。協調組在未來會更主動出擊，爭取更多盛事在香港舉辦，亦會進一步加強部門之間的協作。

今年上半年香港將有80多項不同主題及類型的盛事。在「藝術三月」，就有一系列的藝術文化盛事，例如Art Basel、「藝術＠維港」、首次於亞洲舉辦的國際潮流盛事「ComplexCon」等。體育盛事方面，有首次在港舉行的國際級高爾夫球賽LIV Golf，同場還有一系列音樂娛樂和活動。在2025年 香港將與廣東省及澳門聯合承辦第15屆全國運動會。屆時市民可在主場為運動員打氣，亦可前往大灣區鄰近城市觀賽。

另外，港府指主題式會議有助加強塑造香港品牌，下月本港迎來「金融盛事周」，將有一系列重要金融盛事，包括匯聚家族辦公室擁有者及管理人的「裕澤香江」高峰論壇、Milken Institute全球投資者研討會等。港府將推出全新的海外演講贊助計劃，贊助知名學者和業界翹楚出席海外活動，發表演講，加強對外推廣香港。