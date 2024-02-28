撥款30億元推行3年人工智能資助計劃　推動科研突破

政府發表新一份財政預算案表示，創新科技是驅動經濟及社會高質量發展的主要動力，會撥款30億元推行為期3年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破；加強算力中心的網絡安全和數據保護；以及進行推廣和教育活動等，從而吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。

另外，動用60億港元資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化，並引進全球創科領軍人才和科研團隊來港。政府今年會於「河套深港科技創新合作區」設立「大灣區國際臨床試驗所」，提供一站式支援平台，推動更多本地及海內外藥物和醫療器械企業來港，進行臨床測試。我們亦積極爭取國家藥監局容許企業為產品申請在內地上市許可時，可利用這些數據。

此外，上半年將開設籌備辦公室，研究重整及加強藥械和技術的監管與審批制度，目標是將監督管理中心建設為獨立並具國際權威的機構，以加快新藥械臨床應用，帶動藥械研發和測試的新興產業發展。

今年內推出100億港元的「新型工業加速計劃」（加速計劃），為從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，以1（政府）：2（公司）的配對形式提供每家企業最多2億元的資助。申請企業亦須在港投資不少於2億元。

除了上述配對資助外，參與加速計劃的企業可在「研究人才庫」下獲資助聘用研究人才，以及在「科技人才入境計劃」下以先導形式，聘用小量非本地技術人員，以提速在港建立及營運先進製造設施。預計加速計劃將吸引50至100家從事相關產業領域的企業，在香港投資不少於二百億元。