港府推太陽能發電建築先導計劃　另將打造綠色機及綠色航運

新一份《財政預算案》今日(28日)發表，在不同建築物和設施應用可再生能源方面，港府宣布將在機電工程署總部大樓，推出「太陽能發電(photovoltaic)建築先導計劃」，探討在政府建築物幕牆應用太陽能發電技術，並會繼續支持公私營機構進一步利用可再生能源，助力香港邁向碳中和。

綠色航空方面，政府正致力將香港國際機場打造為「綠色機場」。機管局正與相關政府部門一起研究簡化運送及儲存可持續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF)的審批程序，以便利更多航空公司在香港使用。此外，機管局最近已展開顧問研究，以了解全球的SAF發展趨勢，並從政策措施和基礎設施等層面提出建議。預計顧問研究今年第三季完成。

至於綠色航運方面，當局指航運業綠色轉型市場潛力龐大，海事處計劃為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中獲得高評級的香港註冊船舶，提供優惠措施，涉及撥款約6,500萬港元。此外，運輸及物流局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領，把香港打造成航運綠色能源加注中心。