財案「減糖」　差餉寬免兩季變一季　薪俸利得稅扣減縮半

港府在發表新一份《財政預算案》表示，考慮到部分行業和市民仍面對經濟壓力，以及政府今年的財政狀況，會推出一系列稅務及差餉寬減，但相關措施會「減糖」，至於新冠疫情期間連派3年的消費券方面，今年財案卻隻字未提。此外，政府亦有累進差餉制度，消息人士解釋指政策在2022年至2023年提出，及後經諮詢立法會後決定推出，定明只影響差餉租值超過55萬的住宅物業是因為考慮能者多付原則，不希望影響太多人。

一系列寬減措施包括寬減2024/25年度首季的住宅物業差餉，以每戶1,000港元為上限，估計涉及308萬個住宅物業，政府收入將減少26億港元；寬減2024/25年度首季的非住宅物業差餉，以每戶1,000港元為上限，估計涉及43萬個非住宅物業，政府收入將減少3.7億元。

當局亦將寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000港元，全港206萬名納稅人受惠。有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將因此減少51億港元；寬減2023/24課稅年度百分之百的利得稅，上限為3,000港元，全港16萬家企業受惠，有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少4.3億港元。

此外，政府將向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約30億港元。