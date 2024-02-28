黎智英重視「香港監察」　指示陳沛敏刊登新聞稿

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（28日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供，接受辯方盤問。陳稱，黎智英很重視英國人權組織「香港監察」，不時把新聞稿轉發給她，她會視之為指示需要刊登，不可推卻。陳承認，沒有聽過黎智英主張港獨。

陳沛敏指，黎智英知道英國人權組織「香港監察」有她的聯絡方法，但仍會把組織新聞稿轉發給她。以她理解，黎智英作為老闆，轉發新聞稿是想推薦刊登，她不能推卻。法官問她，有沒有可能黎的舉動並非指示，這僅屬她的感受？陳稱可能性不大，因黎其實可以叫對方直接把資料傳給記者或編輯，毋須轉發內容，又認為黎智英很重視英國人權組織「香港監察」及其始創人羅傑斯的東西。

對於黎智英曾轉發李永達的建議，黎並稱「回來請與我傾下」，陳沛敏坦言，既然黎智英親自提出，她很難置之不理，她視之為要執行。陳另舉例，黎智英就美國大選及7月1日衝擊立法會事件所提的意見，她覺得也是指示。就着2019年8月31日太子站事件，《蘋果》翌日頭版報道，題為〈速龍無差別毆市民〉。陳沛敏指，事件發生時她不是上班，她透過社交媒體等渠道得知事件。當晚同事有跟她討論，她同意把新聞放在頭版。至於標題方面，她沒有表示異議，但強調依賴報館同事起題，因他們才知整篇報道內容。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022