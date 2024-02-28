增撥10.95億元助吸旅客　旅發局每月舉辦維港煙花及無人機表演

政府表示，為支持舉辦活動吸引旅客，將向旅遊事務署及旅發局合共增撥10.95億港元。旅發局將以美麗的維港夜空為背景，每月舉辦煙花和無人機表演，並會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦將會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施，為遊人帶來方便及更好體驗。

因應不同季節、節慶及盛事活動，旅發局將以不同主題打造新的體驗，包括中西藝術、流行文化、美酒佳餚、郊外遊蹤、動感體育等，以迎合不同旅客群組的興趣，並鼓勵業界推出更多不同組合的旅遊產品。

另外，繼續加強本地特色旅遊活動，旅遊事務署將在未來數年繼續推行深受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟，而「設計#香港地」則會透過設計元素帶領旅客了解香港的地道文化和特色。

旅發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年輕客群喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。去年12月推廣廟街夜市，成功吸引大量旅客和市民前往這條甚具特色的街道。旅發局會透過提供更多元化的活動和宣傳，為地區帶來更多人流，為區內商戶締造更多商機。

旅發局將推出全新香港旅遊品牌，繼續向不同客源市場宣傳，以及與大灣區城市合作共同推廣「一程多站」旅遊等。待人以誠、奉客以禮，會令香港更受歡迎。旅發局會優化「優質旅遊服務」計劃，並推出新一輪的宣傳，包括「真人show」節目和嘉獎表現傑出的服務業前線員工，與各界一起推動香港成為好客之都。

港府會全力推動盛事活動和設計主題式深度旅遊，因應不同類型和來源地旅客的喜好，豐富旅遊資源，提供更多新產品和新體驗。這有助刺激對零售、消費、餐飲和運輸的需求。