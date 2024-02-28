打擊西九龍違泊及交通違例　單日發逾百張傳票拖26車

西九龍執法人員昨日（27日）進行「總區交通日」及代號「萬刃」的打擊違例泊車行動。

行動中，人員在深水埗、九龍城、油尖及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如：「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施十五米範圍內橫過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。人員於行動中亦於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。

行動中，人員共發出137張傳票，主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違例行為。此外，執法部門亦調派便裝人員進行執法。一旦發現行人胡亂過馬路，將不予警告即時作出票控。

「萬刃」行動是執法部門為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並且將對不負責任的違泊車輛即時拖走，行動期間共拖走26部造成嚴重阻塞的車輛。這個行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為。