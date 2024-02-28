下年度發債1200億元　零售部分佔700億　綠債及基建債佔200億

新一份財政預算案，2024至25年度政府將發債1200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。

繼去年2月成功發行首批代幣化綠色債券，政府於今年2月初以港元、人民幣、美元及歐元發行第2批總額達60億元的代幣化綠債。這是全球首次發行多幣種代幣化債券，獲環球機構投資者踴躍認購，包括資產管理公司、保險公司、私人銀行及非金融機構企業。除了多項技術創新，這次發行亦在擴大投資者參與及精簡發行程序等範疇取得突破。

「粵港澳大灣區跨境理財通」持續穩步發展。「理財通2.0」服務本周初正式啓動，優化措施包括提高個人投資者額度至300萬元人民幣，以及降低南向通的參與門檻等。為協助企業較容易在大灣區進行融資，金管局與內地監管當局會繼續推動跨境信貸資料互通的合作框架，允許兩地銀行在取得企業客戶的同意後，跨境查閱相關企業的信貸資料，以更穩妥及更有效率地進行信用評估。

作為國際風險管理中心，香港提供多元的風險管理渠道，包括專業保險服務。我們致力爭取海內外企業來港設立專屬自保公司，提高企業風險管理能力。亦積極推動保險相連證券發展，透過設立專屬規管制度和資助先導計劃，至今促成四宗巨災債券在港發行，其中一宗更為此類證券首度上市。會繼續吸引更多發行機構和培育相關人才，推動行業發展。為了鞏固及提升香港各個金融服務領域的競爭力和優勢，政府將增撥一億元推動和促進金融服務持續發展，範圍包括綠色和可持續金融、金融科技、資產及財富管理、總部業務，以及風險管理等。