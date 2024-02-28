香港出口歐美佔比下降　港府建構管理中心助內地企業「走出去」

新一份《財政預算案》今日(28日)發表，當局表示國際貿易格局不斷轉變，在過去一段時間，香港輸往歐美的出口佔整體出口的比例有所下降，輸往東盟、中東等一些發展中國家的比例則逐步上升。而近年內地生產商愈來愈多運用海內外的生產能力組成跨國供應鏈，製造產品供應海外市場。政府認為香港有條件把握這些轉變帶來的機遇。

順應內地生產商產業鏈向海外延伸的趨勢，港府目標是將香港建構為跨國供應鏈管理中心。作為區內首屈一指的金融和商業中心，香港能提供全面和完善的專業配套服務，支援企業在海外的業務需要。這些服務對海外經驗較少但希望「走出去」的內地企業尤為重要。

諮詢服務方面，香港貿易發展局一直透過不同計劃，提供包括商業運作、生產及供應鏈方案、市場資訊等諮詢服務，有效支援本港的內地企業在「一帶一路」沿線國家設立據點。

貿易融資方面，落戶香港的內地企業，亦可利用香港出口信用保險局的出口信用保險、買家調查及市場信息分享等服務，滿足業務需要。金管局較早前推出的「商業數據通」和mBridge項目，能讓這些企業以較低成本和較高效率取得貿易融資和跨境結算服務。

企業培訓方面，港商對跨國供應鏈、海外市場的合規、勞工保障和環境保護等方面，擁有豐富的知識和經驗。我們會促成不同機構和業內人士合作，為拓展到海外的內地企業提供例如環境、社會及管治(ESG)培訓，以幫助它們建立良好商譽，拓展市場。

為加強這方面的工作，商務及經濟發展局會統籌其他「香港隊」的機構，合力研究相關推行細節，包括設立單一窗口，為企業提供一站式服務。投資推廣署亦會配合相關工作，加大力度吸引內地生產企業來港開設管理離岸貿易的總部。