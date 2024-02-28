加強與中東經貿關係　包括與沙特阿拉伯進行投資協定談判

政府新一份財政預算案有提及拓展巿場，指一直以來努力拓展香港的經貿網絡，幫助本地商界打入新興市場。為加強與中東的經貿關係，政府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦。我們亦會於年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處，將外地資金、企業「引進來」。此外，香港與巴林已完成投資協定談判，並即將簽訂全面性避免雙重課稅協定。

東盟也是我們重點建立的伙伴之一，政府正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。其他市場方面，我們正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判。貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣。

共建「一帶一路」倡議已踏入另一個金色十年，香港會繼續發揮好作為共建「一帶一路」功能平台的角色，積極參與及助力推動高質量發展，尤其是綠色發展及科技創新的合作。今年九月，我們會繼續舉辦年度的「一帶一路高峰論壇」，並舉辦首次「一帶一路節」，推動香港與沿線國家在貿易、投資、科技、文化藝術與人才交流等廣泛領域的合作。我們亦將主辦「一帶一路」稅收徵管合作論壇，雲集沿線地區的政府代表、國際組織、學術機構和重點企業等，為與會者建立聯繫及交流平台，以促進稅務管理合作和能力建設。另外，我們會組織更多外訪團，包括與在港的「一帶一路」國家企業到內地考察，探索商機。

知識產權的有效保護和高效交易，對於香港推動科研、文化創意、設計服務、品牌授權等產業發展至為重要。事實上，知識產權署在過去3年平均每年批出超過一萬宗的標準專利註冊，可見本港的知識產權貿易市場潛力龐大。政府會在今年上半年向立法會提交修訂《稅務條例》的建議，以推行「專利盒」稅務優惠，將合資格知識產權所產生的利潤稅率，大幅調低至百分之5，以鼓勵企業投放更多資源進行科研，並利用專利及其他知識產權保護進行商品化交易。

另外，會積極在香港籌建一所世界知識產權組織（WIPO）技術與創新支持中心，讓香港更好融入國家發展大局。這所中心會聚焦提供專利檢索分析等專門服務，以保護科研成果及加強對創科業界的支援，同時促進知識產權貿易。中心的建設亦可助力本港培育兼備專利知識的創科人才。為此，我已預留4500萬元，支持香港生產力促進局籌建和營運這個中心，預計最快明年投入服務。