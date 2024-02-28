港府本年度錄1016億財赤　儲備為7332億元

港府今日(28日)在新一份《財政預算案》中表示，預計本年度綜合赤字為1,016億港元，財政儲備在今年3月31日預計為7,332億港元。預計下年度財政赤字達481億港元，財政儲備料將至6,851億港元。

當局解釋指，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張的影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢。儘管在新冠疫情過後整體開支回落，但資產市場偏軟，令地價及印花稅收入下跌，綜合赤字因而比預期大。

2023/24年度政府收入的修訂預算為5,546億港元，較原來預算低13.7%，即878億港元。當中，地價收入為194億港元，較原來預算大幅減少656億港元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億港元，較原來預算低350億港元。利得稅和薪俸稅的收入分別為1,712億港元和792億港元，與原來預算相若。同年度政府整體開支的修訂預算為7,279億港元，相比前一年減少10.2%，較原來預算低4.3%，即331億港元。

另外，為應對疫情和外圍環境挑戰，港府財政儲備下降至現時約7,332億港元，當局認為不應只聚焦短期的政府收支情況，而是看整個經濟周期內的財政狀況。政府表示會堅守《基本法》第107條量入為出的原則，力求收支平衡，避免赤字，以確保公共財政的韌性和可持續性。