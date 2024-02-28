增撥1.34億元加強學生IT興趣及應用　另爭取2030年自主專利審查

除培育本地人才，港府持續搶人才。政府建議增撥1.34億萬港元，在未來兩個學年向每所公帑資助小學提供最多30萬港元的資助，以配合「奇趣IT識多啲計劃」，加強小學生對資訊科技的興趣及應用。政府會在未來3年增撥合共約1,200萬港元予知識產權署，以籌劃設立本地專利代理服務的規管安排，提升其專業質素，支援「原授專利」制度的發展。政府也會繼續壯大專利審查團隊，提升實質審查能力，爭取在2030年自主進行專利實質審查。

醫務衞生局會持續提升醫療相關的教學設施，並適度增加本地醫護專業人員的培訓學額。自去年4月起，政府資助相關院校在指定醫療相關課程中的臨牀實習費用。另一方面，去年《財政預算案》額外注資5億港元予中醫藥發展基金後，基金已推展多項行業能力提升項目，例如開展與國家中醫藥管理局合辦的「香港中醫藥人才短期培訓項目」，建設優秀的中醫藥人才隊伍。

在「海運及空運人才培訓基金」下，政府於上月推出「智慧及綠色物流專業培訓計劃」及「物流推廣資助計劃」，以加強物流業的推廣和人才發展工作，配合智慧及綠色物流的新發展。「航空業推廣活動資助計劃」資助本地與航空業相關的機構及學術機構舉辦活動，向社會不同層面推廣航空業的發展情況和機遇。運輸及物流局會在今年全面檢討上述基金在吸引人才和促進業界人力發展的成效。

港府會於今年內設立專門的辦公室和專家委員會，以推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，具有國際視野兼熟悉不同法制的法律人才。