政府水浸眼眉　東方4年前已提撤辣　如今實施恐為時已晚

《東方日報》早於2020年2月，提出要求全面撤辣，當時多名學者均表示讚同，認為「辣招」副作用大於作用，窒礙市民上車，應該全面撤走。不過，當局對各界建議充耳不聞，拖延足足4年，才在今日(28日)公布全面撤辣，惟樓價4年間急跌近兩成，有學者形容政府「唔見棺材唔流眼淚」、「水浸眼眉才撤辣」，而樓價4年間急跌近兩成，此刻即使全面撤辣恐為時已晚，對樓市幫助有限。

政府自2010年起為遏抑樓市升勢，不斷增加「辣招」，在2020年年初，本港受反修例風波再加上新冠疫情夾擊，樓市有下行趨勢，但當時的政府仍採取不作為態度，多名學者指出樓價一直居高不下，與「辣招」副作用有關，業主不願放盤變相鎖死市場，令供應量減少，促請政府把握樓市下行契機「撤辣」，相信可以增加市場供應，協助市民上車，不過政府卻充耳不聞，不但未有全面撤辣，甚至連的「減辣」措施亦不願推出。

樓市在實施辣招後的10年間不斷飆升，小市民上車「難過登天」，政府於2010年首度引入額外印花稅，單位兩年內轉售須按持貨年期繳付樓價5至15%稅款；並於2010年10月實施加強版，轉讓限制年期增至3年，稅率升到10至20%，並新增買家印花稅，非本地或以公司名義入市的買家，須支付樓價15%的稅項。惟「辣招」無助揭抑樓市，政府在2013年2月增設雙倍印花稅，提升非首置人士的印花稅比率；2016年再度提高印花稅，購買第二個物業的買家或公司名義買家，稅率劃一調升至15%。

時移世易，由2020年2月到今年的4年間，樓價因應疫情及移民潮等多項因素，由過往的高峰持續下跌。按地產代理數據，代表按周樓價表現的「中原城市領先指數」，2020年2月時高達178.84點，而最新2024年2 月的同期指數，下跌至只有145.12點，可見4年間樓價下跌超過18%，代表樓價跌幅接近兩成。

「拖足4年先撤辣係為時已晚，政府都算係唔見棺材唔流眼淚！」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，現時樓市表現疲弱，即使撤辣亦對樓價幫助有限，形容如今樓市表現一潭死水，當局要水浸眼眉才去撤辣卻已太遲，應當早就兩至三年前，甚至東方提出的4年前應全面撤辣，相信市民在撤辣後仍抱觀望態度，也會憂慮此刻入市會變負資產，要待美國減息才會入市。