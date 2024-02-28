擬復徵3%酒店房租稅　業界呻剛疫後復甦「咁急收錢？」

旅客大呻香港酒店貴，除夕煙花後趕回內地「塞爆」上水之際，出盡法寶谷旅遊的港府為求「開源」亂出招，今日(28日)透過《財政預算案》宣布明年恢復徵收3%酒店房租稅，預計收入每年增約11億港元。消息人士預料稅項僅約51港元，只佔過夜旅客在港消費額少於1%，「無人為嗰幾十蚊唔嚟香港」，而房間不足10間的酒店賓館將不受影響，變相只有317間酒店及188間賓館，合共約9萬間房受影響。有酒店業人士則預料中小企或要「硬食」稅項，又指業界疫後復甦至明年不足兩年，質疑「係咪真係要咁急收錢呢？」

預算案建議在明年元旦起恢復酒店房租稅，消息人士表示，本港自1966年已開徵酒店房租稅，至2008年才暫停收稅。復收房租稅後，稅率會維持暫停前的3%。消息人士認為，提供住宿服務的酒店及旅館都要徵收，包括時鐘酒店，而目前335家酒店、1,579家賓館之中，有18間酒店和1,391間賓館因房間數不足10間或由非謀利團體經營，而不需繳交房租稅。

消息人士相信，徵稅可為政府提供穩定收入之餘，對市民的影響亦輕徵，又指年過夜旅客人均消費約6,900港元，當中約1,700港元為住開支料復徵的稅項僅約51港元，形容只佔消費額1%影響輕微，旅客不會因多付3%而減少來港意欲，又料較多西安、青島個人遊旅客會在港過夜，酒店業仍有利可圖。他們又指，港府未來會投資約12億港元在推廣旅遊業及宣傳香港等，而房租稅收料約11億港元，形容不動搖港府推動旅遊業的決心。

不過，有經營酒店的旅遊促進會總幹事崔定邦指出，酒店業界自去年通關後開始復甦，至明年不足兩年，認為目前復徵酒店房租稅會打擊業界，尤其專門接待旅行團的中小型酒店，在旅遊淡季競爭激烈下，難轉嫁成本予旅行社或旅客，變相酒店需「硬食」稅項。他續指，理解當局需開源，但指現徵稅「過急」，看似與支持旅遊業的方向背道而馳。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉則認為，房租稅相較其他國家及地區稅率不高，而預計所收的稅項與政府投放在推廣旅遊業的開支相若，較關心相關的投資能否帶來更佳的效應及回報。消息指，內地、澳門、日韓及泰國亦有徵收同類稅項，其中內地有關增值稅稅率為6%、南韓則為10%。